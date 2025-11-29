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«На острие клинка»: презентация книги

Читай-город, Петербургская улица, 1

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Презентация тёмного романтического фэнтези Аллен Дуэль и Ли Стеффи «На острие клинка». Аллен Дуэль и Ли Стеффи — одни из самых заметных авторов нового поколения, чьи имена хорошо знакомы аудитории BookTok. Они объединяют более 17 миллионов подписчиков в социальных сетях и набирают миллионы просмотров своих литературных проектов. Тёмное романтическое фэнтези «На острие клинка» — первый совместный оригинальный проект авторов. Эта история вдыхает новую жизнь в популярный троп «ведьма и охотник». Главная героиня Скай неожиданно открывает в себе магические способности, а Сэм — юноша, всю жизнь готовившийся к охоте на ведьм — сталкивается с выбором между долгом и чувствами. На встрече Аллен и Ли расскажут о работе в соавторстве, поделятся секретами продвижения книг и инсайтами о создании новых вселенных. После мероприятия авторы с удовольствием подпишут экземпляр книги. Модератор встречи: писательница Тория Дрим. Вход свободный.

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