«Гастроном» — погружение в атмосферу кино и праздника! Продолжение серии культовых советских вечеров в Соломе, наполненных волшебными мелодиями советского кинематографа! В этот вечер прозвучат легендарные саундтреки, которые дарили радость и вдохновение миллионам. Музыку, которая пробуждает тёплые воспоминания и наполняет душу светом. Окунись в золотую эпоху советского кинематографа, вспомни любимые фильмы и насладись музыкой, которая навсегда осталась в сердце! Забронировать столик можно по телефону или по ссылке.