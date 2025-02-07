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Музыкальный вечер «Гастроном»

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

«Гастроном» — погружение в атмосферу кино и праздника! Продолжение серии культовых советских вечеров в Соломе, наполненных волшебными мелодиями советского кинематографа! В этот вечер прозвучат легендарные саундтреки, которые дарили радость и вдохновение миллионам. Музыку, которая пробуждает тёплые воспоминания и наполняет душу светом. Окунись в золотую эпоху советского кинематографа, вспомни любимые фильмы и насладись музыкой, которая навсегда осталась в сердце! Забронировать столик можно по телефону или по ссылке.

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