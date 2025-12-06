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Музыкальный салон №6

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыкальный салон — гиг, который организует Рамиль Киноконформист  — легенда и видео-архивариус казанской музыкальной инди-сцены. Рамиль открывает публике молодых и талантливых казанских исполнителей. В этот вечер выступят: Шаль — настоящий оркестр из восьми человек, скрещивающих инди-поп песни о превратностях судьбы с джазовыми аранжировками; нео?ль — осязаемый электропоп, в котором каждый звук проникает под кожу; Mokywave — настоящие аналоговые синтезаторы, космическое синтвейв звучание и философские песни о вечном. Первое live-выступление артиста недавно выпустившего дебютный альбом; извините! — совершенно новая поп-рок группа, заранее извиняющаяся, если кому-то что-то не понравится в их музыке.

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