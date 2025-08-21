Звуковой мир перформанса «sak-sok» рождается на стыке электронной музыки и живого ритма. Семплеры Ислама Валеева создают атмосферу, в которой время растворяется, а импровизации Эрика Марковского на барабанах возвращают его пульс. Голоса Зарины Вильдановой и Татьяны Ефремовой звучат как древний обряд, превращая музыку в пространство для посвящения. В основе перфоманса лежит древний татарский баит — «Сак-Сок», где говорится о двух братьях близнецах, которые поссорились из-за наконечника стрелы и были прокляты матерью. Проклятие превратило их в двух птиц — Сак и Сок. Птицы не могут встретиться, как только они пытаются подойти друг к другу, между ними вырастает гора. Мать осознала всю трагедию произошедшего, но она не в силах отменить проклятие. Говорят, Сак и Сок до сих пор скитаются по миру. Участники вечера: Вокал: Зарина Вильданова, Татьяна Ефремова Музыканты: Ислам Валеев (MalsiMusic), Эрик Марковский