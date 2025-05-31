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Музыка в темноте. Время Женщин

Уникс. улица Профессора Нужина, 2

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Завершение:

от 1400₽ до 3700₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Ещё больше вечной музыки в ракурсе современных технологий. Ещё больше новой графики и мэппинга. головокружительные пируэты гимнастки, современная хореография, оркестр, уникальные голоса солистов в новом шоу. Время Женщин – 4 времени года, 4 стороны света, 4 женских архетипа - мать, дочь, жена, сестра. Женщины с тысячами лиц и имен, с тысячами разных историй - чьё время настало, чьё уходит, чему суждено сбыться, а с чем пристало расстаться. Зрителей ждут неочевидные ответы на вечные вопросы о мужчинах и женщинах, верности и предательстве, жизни и смерти. Где стоит гора. Где течет вода. Где молчит пустыня. Просто сядь и послушай Время. Автор шоу: скрипка, лауреат международных конкурсов Евгения Зима. Оркестр современной классики «Виртуозы Петербурга».

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