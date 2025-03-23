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Музыка и вино. Пётр Чайковский vs Иоганн Штраус

«Небо Казани», улица Пушкина, 26

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Винно-музыкальный вечер, на котором ты сможешь о музыке двух великих композиторов и о вине двух стран — России и Австрии. Расскажет про музыку Светлана Черных-Морозова — специалист в области концертного маркетинга, коуч, музыковед и просветитель, а про вино поведает Ренат Закиров — автор проекта Виноманы, член Российской ассоциации сомелье. Музыкальный сет: музыка П. Чайковского и И. Штрауса. Винный сет: 2 классических игристых 2 белых 2 красных Для участия пиши организатору в лс — https://t.me/renatwine

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