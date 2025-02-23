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Мужской день в MON

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Интенсив по движению от Нурбека Батуллы и Ислама Валеева. Жизнь иногда требует от мужчин так много, что не впасть в стресс или справиться с кортизолом практически невозможно. На интенсиве ты попробуешь избавиться от кортизола. Здесь можно будет бороться, орать, потеть и танцевать. Театральный тренинг позволит почувствовать себя сильным, побыть слабым, позволит быть счастливым или несчастным. В театре можно чуть больше, чем в жизни. Никто не будет тебя осуждать, потому что это всего лишь театр. Для кого интенсив: — для всех, кто интересуется движением, независимо от уровня подготовки; — для тех, кто хочет улучшить свою физическую форму и ментальное здоровье; — для тех, кто стремится к саморазвитию и раскрытию своего потенциала; — для тех, кто хочет научиться управлять своими эмоциями и стрессом. Что взять с собой: — удобную одежду и обувь, не сковывающую движения (можно переодеться на площадке); — бутылку воды; — свой коврик для йоги (если есть).

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