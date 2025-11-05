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Muse: рок вне времени и пространства

ДК железнодорожников, улица Ильича, 25

Начало:

Завершение:

от 4300₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Сочетание контрастов: рок-энергия с оркестровой утончённостью. Queen, AC/DC, Scorpions, Кино, Би-2 — в сиянии тысячи свечей. Ты услышишь каверы на культовую «Богемскую рапсодию», рок-баллады Scorpions, «Наутилуса-Помпилиуса» и группы «Сплин». Музыканты сыграют на инструментах в окружении тысячи свечей. Более подробную программу смотри на сайте для покупки билетов. Рекомендуемый стиль: cocktail.

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