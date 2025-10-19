ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Мойчай Казань: день открытых дверей

Мойчай, улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 500₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

В этот день двери клуба будут открыты для всех, кто хочет ближе познакомиться с чайной культурой, почувствовать дух пространства и попробовать редкие чаи. В программе: 12:00 — Бесплатная экскурсия по клубу с дегустацией 14:00 — АКИ НО МИКАКУ — интерактивный чайный маршрут по 4 станциям: — варка масалы — каппинг красного чая — грузинский чай на сифоне — чайная миксология Стоимость: 500р 16:00 — Бесплатная экскурсия по клубу с дегустацией 18:00 — АКИ НО МИКАКУ — интерактивный чайный маршрут по 4 станциям: — варка масалы — каппинг красного чая — грузинский чай на сифоне — чайная миксология Стоимость: 500р Можно просто заглянуть, познакомиться с клубом, выпить чаю или выбрать событие по душе. День идеально подойдёт для первого визита. Запись на экскурсии и дегустации по ссылке.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Живая практика медитации для начинающих
Живая практика медитации для начинающих

Бесплатно

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста