В этот день двери клуба будут открыты для всех, кто хочет ближе познакомиться с чайной культурой, почувствовать дух пространства и попробовать редкие чаи. В программе: 12:00 — Бесплатная экскурсия по клубу с дегустацией 14:00 — АКИ НО МИКАКУ — интерактивный чайный маршрут по 4 станциям: — варка масалы — каппинг красного чая — грузинский чай на сифоне — чайная миксология Стоимость: 500р 16:00 — Бесплатная экскурсия по клубу с дегустацией 18:00 — АКИ НО МИКАКУ — интерактивный чайный маршрут по 4 станциям: — варка масалы — каппинг красного чая — грузинский чай на сифоне — чайная миксология Стоимость: 500р Можно просто заглянуть, познакомиться с клубом, выпить чаю или выбрать событие по душе. День идеально подойдёт для первого визита. Запись на экскурсии и дегустации по ссылке.