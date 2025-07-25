Эта вечеринка — настоящая музыкальная машина времени! Ты окунёшься в хиты с 2017 по 2025 год, вспомнишь любимых артистов: Кристину Си, Инстасамку, Фараона, Тимати и многих других. Кроме классной музыки тебя ждут алкоигры для веселья, фотозона для ярких и стильных фотографий. А выступят для тебя диджеи и артисты из Казани! Лайн-ап: DJ: FANKY, CAKYPA, KAY-TI и PINKY Артисты: 716, LuteMilk, BBG, lilnino187 которые исполнят свои треки. Вход: 500 р — до 23:00 700 р— до 00:00 1000 р - после 00:00