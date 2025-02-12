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Модернистский «примитивизм»: от Гогена до Кирхнера

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

На лекции речь пойдет об искусстве, которое условно принято называть примитивным, причем как по форме (зачастую работы художников-примитивистов напоминают детские рисунки), так и по содержанию. Ты узнаешь: — как художники-революционеры конца XIX–начала ХХ века понимали, что такое искусство; — каковы были границы свободы творца, по их мнению; — как художники искали темы и средства, способные выразить чистоту, простоту, искренность и глубокую духовную мощь традиционной культуры. Лектор расскажет о Поле Гогене, Анри Руссо, Эрнсте Людвиге Кирхнере, Нико Пиросмами. В этот вечер ты сможешь проникнуться духом искусства, которое максимально соответствует столь актуальной сегодня концепции метамодерна. Спикер: искусствовед Наталия Шадрина.

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