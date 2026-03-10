ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Мода, вдохновленная искусством

Галерея современного искусства БИЗON
улица Пушкина, 20

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

Доцент КФУ, историк искусств Наталия Шадрина расскажет о том, как живопись влияет на моду. Одежда — это то, что присуще только человеку. Люди надевают на себя разные костюмы, чтобы прикрыть наготу, сохранить тепло и продемонстрировать свой социальный статус. Мода — это уникальный визуальный язык, который отражает образ жизни и ценности того или иного общества в определенный исторический момент. Дизайнеры одежды часто обращались и продолжают обращаться за вдохновением к работам великих художников. Порой они даже вступают в многолетнее плодотворное сотрудничество. Что из этого получается? Шедевры, которые ты обсудишь на лекции. Ты узнаешь, творчеством каких авторов вдохновлялись Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Эльза Скиапарелли. Рассмотришь, как полотна художников преображаются и становятся частью одежды.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста