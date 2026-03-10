Доцент КФУ, историк искусств Наталия Шадрина расскажет о том, как живопись влияет на моду. Одежда — это то, что присуще только человеку. Люди надевают на себя разные костюмы, чтобы прикрыть наготу, сохранить тепло и продемонстрировать свой социальный статус. Мода — это уникальный визуальный язык, который отражает образ жизни и ценности того или иного общества в определенный исторический момент. Дизайнеры одежды часто обращались и продолжают обращаться за вдохновением к работам великих художников. Порой они даже вступают в многолетнее плодотворное сотрудничество. Что из этого получается? Шедевры, которые ты обсудишь на лекции. Ты узнаешь, творчеством каких авторов вдохновлялись Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Эльза Скиапарелли. Рассмотришь, как полотна художников преображаются и становятся частью одежды.