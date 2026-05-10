Поэтический вечер — атмосферное событие на стыке мистики, поэзии и неизведанного. Гостей ждут чтения чувственных стихотворений, гадания на картах Таро и открытый микрофон для тех, кто готов поделиться своим творчеством. Участники смогут услышать голос своей души и прикоснуться к миру, где границы между явью и сном стираются. Вход свободный.