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  1. Казань
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Мистические стороны (Mystic Sides)

Biblioteka, Кремлёвская улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Поэтический вечер — атмосферное событие на стыке мистики, поэзии и неизведанного. Гостей ждут чтения чувственных стихотворений, гадания на картах Таро и открытый микрофон для тех, кто готов поделиться своим творчеством. Участники смогут услышать голос своей души и прикоснуться к миру, где границы между явью и сном стираются. Вход свободный.

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