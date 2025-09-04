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Минем шэхер

Амфитеатр нового театра Камала, улица Хади Такташа, 74

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Поэтический перформанс «Минем шэхер»: 12 поэтов, 12 чтецов, набережная Кабана и слушатель. Завершение поэтической лаборатории «Алло, Ильхам» с журналом Идел состоится в формате нежных рассказов о Казани. Будут читать и петь о городе. Мероприятие пройдёт на татарском языке.

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