Поэтический перформанс «Минем шэхер»: 12 поэтов, 12 чтецов, набережная Кабана и слушатель. Завершение поэтической лаборатории «Алло, Ильхам» с журналом Идел состоится в формате нежных рассказов о Казани. Будут читать и петь о городе. Мероприятие пройдёт на татарском языке.