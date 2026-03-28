Мифы и сказки древней Казани: прогулка с филологом
улица Хади Такташа, 74
Начало:
Завершение:
4870₽
Возраст 6+
Про событие
На улицах столицы Татарстана живут русалки и духи леса, драконы и волшебные коты, слышен звон ордынских кольчуг и колёса императорских карет... Это прогулка по городу, где история подаётся через литературу и легенды этих мест. Вместе с гидом-филологом с 10-летним стажем ты лучше узнаешь современную и древнюю Казань. В программе: – озеро Кабан; – памятник Шурале; – сквер им. Г. Тукая; – пешеходная улица Баумана; – часы влюблённых; – памятник-фонтан Су-Анасы; – аптека Бренинга; – старинный ресторан; – карета Екатерины ll; – змей Зилант; – памятник Коту Казанскому. Место встречи – около главного входа театра имени Камала. Прогулка завершится у памятника Коту Казанскому. Чтобы прогулка состоялась, пожалуйста, зарегистрируй свой билет у организатора. Организатор сообщит телефон гида для связи и уточнит место встречи. Регистрация c 10:00 до 18:00 по телефон (Telegram) +7(912)076 70 52 или через Телеграм-бот: https://t.me/travelhead_bot Индивидуальная экскурсия рассчитана на 1-4 гостей. Если ты хочешь, чтобы к прогулке присоединилось больше участников, доплата за каждого составит 850 рублей на человека.
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