Выставка керамики в коллаборации Your Yool и художницы Диляры Тахавовой В экспозицию войдут серия керамических предметов, украшенных татарским орнаментом и символикой. Все работы выполнены вручную. Среди экспонатов: • подсвечник «Кояш» — символ света и благополучия, напоминающий о солярных знаках древних булгар • подсвечник «Й?р?гем» — отражающий образ любви и «женского счастья», заимствованный из узоров на традиционной татарской обуви • вазы в форме ичиги — метафорично отсылающие к ощущению дома и уюта.