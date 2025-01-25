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Между утилитарным и художественным

Пространство Your Yool на втором этаже над баром «Соль», Профсоюзная улица, 22

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Выставки
Необычное

Про событие

Выставка керамики в коллаборации Your Yool и художницы Диляры Тахавовой В экспозицию войдут серия керамических предметов, украшенных татарским орнаментом и символикой. Все работы выполнены вручную. Среди экспонатов: • подсвечник «Кояш» — символ света и благополучия, напоминающий о солярных знаках древних булгар • подсвечник «Й?р?гем» — отражающий образ любви и «женского счастья», заимствованный из узоров на традиционной татарской обуви • вазы в форме ичиги — метафорично отсылающие к ощущению дома и уюта.

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