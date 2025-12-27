Ежегодное празднование наступления Новейшего года от Kazan Metal Unity. Отмечают с металлическим размахом: костюмированное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки, крутейших металлических команд и, конечно же, любимых зрителей, которые принимают непосредственное участие в этом празднике жизни! Выступают: — NEVIA — DOOMSWAGGER — InNoEnd — SnowManBall — RHENIUM — RED SUN Приходи в маскарадном костюме и получишь коктейль в подарок.