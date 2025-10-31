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Metal Haloween

Reborn
Право-Булачная улица, 29

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Отмечают с воистину металлическим размахом: костюмированное шоу, конкурсы, выступление 6 именитых команд и бесплатные коктейли! Выступают: NEVIA (folk metal) ТРЕХТОННИК (heavy metal) Ravenheim (folk metal) InNoEnd (industrial) SIDESTEP (heavy metal) RHENIUM (heavy metal) Всем пришедшим в костюмах коктейль в подарок.

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