«И цзин» — самый ранний из всех китайских философских текстов, предназначенный для «гадания» — для поиска долгосрочной перспективы, основанного на китайской модели сознания. Книга состоит из 64 символов — гексаграмм, каждая из которых выражает ту или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения её постепенного развития. Отличный способ узнать ответы на самые сложные и сокровенные вопросы... Ведущий: Хасанова Элина.