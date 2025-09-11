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Метафорический четверг — гадание по книге перемен под чай

Мойчай
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

999₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

«И цзин» — самый ранний из всех китайских философских текстов, предназначенный для «гадания» — для поиска долгосрочной перспективы, основанного на китайской модели сознания. Книга состоит из 64 символов — гексаграмм, каждая из которых выражает ту или иную жизненную ситуацию во времени с точки зрения её постепенного развития. Отличный способ узнать ответы на самые сложные и сокровенные вопросы... Ведущий: Хасанова Элина.

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