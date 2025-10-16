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Мелодия путешествия: от моря до степи

Kazan Palace by Tasigo, улица Калинина, 3Б

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Музыкально-гастрономический вечер. Бренд-шеф Иван Ракачинский представит авторский сет из шести блюд, вдохновленных его путешествием от Одессы до Камчатки. Из интересного — устрица с костным мозгом, оленина с картофелем и кедровыми орехами и баурсаки с рибаем и чипсами из гуся. А композитор Юрий Федоров будет сопровождать каждое блюдо своими интерпретациями классических музыкальных произведений.

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