МедитируемВпарках — это ежегодный летний проект, который в этом году пройдёт с 1 июня по 7 сентября. Все занятия рассчитаны на людей любого уровня подготовки. Горкинско-Ометьевский лес Когда: каждую субботу в 8:00 Место: под деревом возле контейнерного центра CUBE (ориентир — пр. Победы, 71Е) Набережная озера Кабан Когда: каждое воскресенье в 8:00 Место: пирс гребной школы (ориентир — ул. Хади Такташа, 35) Для участия в практике тебе понадобятся коврик для йоги, удобная подушка или скамейка для медитации, головной убор от солнца, вода, а также плед на случай прохладного утра. Все занятия бесплатные, но ты можешь отблагодарить организаторов проекта добровольным взносом. Для участия нужна регистрация по ссылке. Важно: если ты не сможешь посетить зарегистрированную практику, не забудьте отменить регистрацию, чтобы на неё могли записаться другие участники.