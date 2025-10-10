[отменено] Mayot
улица Николая Ершова, 1А
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Завершение:
от 2500₽ до 7500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Cовременный российский хип-хоп-исполнитель родом из Тюмени, яркий представитель новой школы русского рэпа. Большое осеннее шоу с живыми инструментами. Все хиты и новый материал от одной из главных молодых звёзд российской музыки.
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