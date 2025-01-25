Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Стоимость можно узнать у организатора. Что скрывают цифры в дате рождения? Как месяц появления на свет влияет на характер, таланты и жизненный путь? О спикере: Мастер-класс проведёт Мария — нумеролог с опытом работы более 3 лет. Что будет на мастер-классе? — Разбор того, как день, месяц и год рождения влияют на человека. — Ты узнаешь, почему ты родился именно в этом месяце и что это значит. — Поймёшь, как использовать свои цифры для достижения целей и внутренней гармонии. — Нумеролог проведёт работу с метафорическими картами, которые помогут тебе получить инсайты и ответы на вопросы. Этот мастер-класс — не просто встреча, а погружение во внутренний мир через числовой код твоей личности. Запись в лс у организатора https://t.me/devushka_s_kovrikom или через кнопку «зарегистрироваться».
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