Мастер-класс известного казанского художника Мили Нуруллиной. На занятии участники освоят не только кисть, но и мастихин, научатся видеть оттенки цвета и получать их на палитре. И самое главное — работа будет радовать тебя долгие годы. Участники создадут картину маслом на холсте в раме размером 18x24 см. Все материалы предоставляются организатором. Билет на мастер-класс также даёт право на посещение всех выставок галереи в день проведения мастер-класса.