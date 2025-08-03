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Мастер-класс по живописи «Озеро в горах»

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс известного казанского художника Мили Нуруллиной. На занятии участники освоят не только кисть, но и мастихин, научатся видеть оттенки цвета и получать их на палитре. И самое главное — работа будет радовать тебя долгие годы. Участники создадут картину маслом на холсте в раме размером 18x24 см. Все материалы предоставляются организатором. Билет на мастер-класс также даёт право на посещение всех выставок галереи в день проведения мастер-класса.

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