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Мастер-класс по живописи «Озеро в горах»
улица Карла Маркса, 57
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс известного казанского художника Мили Нуруллиной. На занятии участники освоят не только кисть, но и мастихин, научатся видеть оттенки цвета и получать их на палитре. И самое главное — работа будет радовать тебя долгие годы. Участники создадут картину маслом на холсте в раме размером 18x24 см. Все материалы предоставляются организатором. Билет на мастер-класс также даёт право на посещение всех выставок галереи в день проведения мастер-класса.
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