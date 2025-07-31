Первый в Казани урок по гриму, где ты научишься превращать кого угодно в персонажа научной фантастики. Знаниями поделится подлинный профессионал. Ты узнаешь значение загадочных слов «SFX грим», «инкапсулированный силиконовый элемент», научишься создавать образ от задумки до финала. И все это на оригинальных материалах, которые используются в киноиндустрии. После мастер-класса - профессиональная сессия с фотографом прямо на территории Фабрики Алфузова. По всем вопросам пиши в телеграм @tyanka_kam