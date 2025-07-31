ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Мастер-класс по созданию грима

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

25000₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Первый в Казани урок по гриму, где ты научишься превращать кого угодно в персонажа научной фантастики. Знаниями поделится подлинный профессионал. Ты узнаешь значение загадочных слов «SFX грим», «инкапсулированный силиконовый элемент», научишься создавать образ от задумки до финала. И все это на оригинальных материалах, которые используются в киноиндустрии. После мастер-класса - профессиональная сессия с фотографом прямо на территории Фабрики Алфузова. По всем вопросам пиши в телеграм @tyanka_kam

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

800₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста