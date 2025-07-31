Мастер-класс по созданию грима
Гладилова ул. 55а
Начало:
Завершение:
25000₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Первый в Казани урок по гриму, где ты научишься превращать кого угодно в персонажа научной фантастики. Знаниями поделится подлинный профессионал. Ты узнаешь значение загадочных слов «SFX грим», «инкапсулированный силиконовый элемент», научишься создавать образ от задумки до финала. И все это на оригинальных материалах, которые используются в киноиндустрии. После мастер-класса - профессиональная сессия с фотографом прямо на территории Фабрики Алфузова. По всем вопросам пиши в телеграм @tyanka_kam
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