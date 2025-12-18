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Про событие
МК проведут художники Denim Lovers. Участники будут рисовать один из самых популярных сюжетов — карпов кои, а ещё пить китайский чай и раскрывать свой творческий потенциал. Все подробности можно уточнить после заполнения формы регистрации или у сотрудников чайного клуба. *Стоимость уточняй у организатора.
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