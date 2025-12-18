МК проведут художники Denim Lovers. Участники будут рисовать один из самых популярных сюжетов — карпов кои, а ещё пить китайский чай и раскрывать свой творческий потенциал. Все подробности можно уточнить после заполнения формы регистрации или у сотрудников чайного клуба. *Стоимость уточняй у организатора.