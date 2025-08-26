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Мастер-класс по приготовлению японского чая матча

Мойчай
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Нежный зелёный порошковый чай + бамбуковый венчик + умелые руки = очень вкусный напиток. Попробуешь маттю, заваренную ортодоксальный способом и new school на молоке, узнаешь как ферментируют и выращивают чай в Японии. Ведущий: Мария Окунева.

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