Мк проведёт Диана Мукминова — художник в мультфильме-Смешарики, Киберслав, иллюстратор детских сказок! На занятии она познакомит тебя с направлением – линогравюра! Каждый сможет создать свой уникальный эскиз печати и вырезать его в технике линогравюры. Можно забрать потом его с собой, чтобы использовать на любой поверхности, наносить печать или картинку на блокноты, открытки и другие вещи. Можно выбрать готовый рисунок или создать свой эскиз. Если приведёшь с собой друга, то получишь скидку на билет — он будет стоить 1500р вместо 2500. Записаться можно в лс у Дианы — нажимай кнопку «купить билет».