ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Мастер-класс по линогравюре

Место сообщит организатор

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мк проведёт Диана Мукминова — художник в мультфильме-Смешарики, Киберслав, иллюстратор детских сказок! На занятии она познакомит тебя с направлением – линогравюра! Каждый сможет создать свой уникальный эскиз печати и вырезать его в технике линогравюры. Можно забрать потом его с собой, чтобы использовать на любой поверхности, наносить печать или картинку на блокноты, открытки и другие вещи. Можно выбрать готовый рисунок или создать свой эскиз. Если приведёшь с собой друга, то получишь скидку на билет — он будет стоить 1500р вместо 2500. Записаться можно в лс у Дианы — нажимай кнопку «купить билет».

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста