Небольшой мастер-класс-знакомство для тех, кто только начинает свой путь в кожевенном деле. За 1,5 часа ты создашь брелок из натуральной кожи и познакомишься с основами техники казанского шва. Мастер-класс направлен на развитие внимательности и терпения, а также даёт возможность ощутить преемственность ремесленных традиций.