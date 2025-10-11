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Про событие
Небольшой мастер-класс-знакомство для тех, кто только начинает свой путь в кожевенном деле. За 1,5 часа ты создашь брелок из натуральной кожи и познакомишься с основами техники казанского шва. Мастер-класс направлен на развитие внимательности и терпения, а также даёт возможность ощутить преемственность ремесленных традиций.
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