Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Сможешь собрать красивый венок из разных видов хвои и украсить его на свой вкус. Мастер-класс отлично подойдёт тем, кто давно хотел попробовать создать что-то своими руками. Необходимо заранее записаться в удобном для тебя мессенджере.
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