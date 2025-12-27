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Мастер-класс по изготовлению новогоднего венка

Taiga, Бухарская улица, 32к1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Сможешь собрать красивый венок из разных видов хвои и украсить его на свой вкус. Мастер-класс отлично подойдёт тем, кто давно хотел попробовать создать что-то своими руками. Необходимо заранее записаться в удобном для тебя мессенджере.

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