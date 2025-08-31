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Marshmallow morning rave

Московский рынок
улица Шамиля Усманова, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

Начни утро не только с музыки и книг, но и с творчества. Что в программе: Быстрые знакомства для поиска книжного бэсти Всем участникам — промокод на ozon Зефирный стикерпак за покупку любой книги Marshmallow Books в «Смене» Мастер-класс с художницей и тату-мастерицей. В её стиле — орнаменты, символизм и современное искусство. Обязательная регистрация по кнопке! DJ-сет от Tuktama и Vagiz Ayupov Вход на мероприятие свободный, регистрация только на мк

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