Начни утро не только с музыки и книг, но и с творчества. Что в программе: Быстрые знакомства для поиска книжного бэсти Всем участникам — промокод на ozon Зефирный стикерпак за покупку любой книги Marshmallow Books в «Смене» Мастер-класс с художницей и тату-мастерицей. В её стиле — орнаменты, символизм и современное искусство. Обязательная регистрация по кнопке! DJ-сет от Tuktama и Vagiz Ayupov Вход на мероприятие свободный, регистрация только на мк