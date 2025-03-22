Издательство проведёт маркет с распродажей книг, презентацией новых изданий и лекциями. На маркете можно будет купить новинки, бестселлеры и редкие издания, которые уже не найти на полках магазинов. А также виниловые магазина «Сияние», комнатные растения из «Природа store» и украшения в татарской стилистке от My Rivayat. Расписание образовательной программы: 14:00. Презентация книги Рэндалла Коллинза «Насилие: микросоциологическая теория». Действительно ли насилие — это естественная форма человеческого поведения? Или, вопреки устоявшимся представлениям, жестокость дается человеку с трудом? Как работает насилие в обществе, можно ли его предотвратить и как микросоциология помогает нам лучше понимать природу человеческого взаимодействия? Эти вопросы ставит ведущий американский социолог Рэндалл Коллинз. Спикер: Игорь Кобылин — философ, историк культуры и редактор журнала «Неприкосновенный запас». 15:00. Как устроен город и почему мы боимся открытости? Презентация книги Ричарда Сеннетта «Умо-зрение: устройство и социальная жизнь городов» Известный историк и социолог Ричард Сеннетт исследует, как архитектура и городская среда отражают страх перед открытостью и меняют способы взаимодействия людей друг с другом. От античных гимнасиев до стеклянных стен современных небоскребов — Сеннетт показывает, как города учат нас прятаться за фасадами, создают анонимность и препятствуют реальному взаимодействию. Спикер: Иван Ротов — историк, главный редактор краеведческого проекта «Крот Казанский», автор канала «Прохладная история». 16:00 — Лекция «Как читать моду?» Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды», расскажет о развитии научных исследований моды в России, ключевых вопросах современного подхода и значении моды как инструмента осмысления общества. Спикер: Людмила Алябьева — кандидат филологических наук, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды», редактор серии «Библиотека журнала „Теория моды“» издательства «НЛО», академический директор Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ, автор и ведущая подкаста «Жертвы моды». С 21 по 30 марта во всех книжных магазинах «Смена» появятся специальные выкладки с книгами «НЛО». На все книги на маркете и в магазинах будут действовать скидки.