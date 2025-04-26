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Мантра-йога

Пространство Биохакинга, улица Сары Садыковой, 30

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Уютный камерный концерт Валентина Толкунова. Это возможность отдохнуть от суеты, наполниться энергией и просто насладиться красивой музыкой. Что тебя ждёт? - Живые мантры в авторском исполнении — лёгкие, мелодичные, наполненные теплом. - Мягкие медитативные настройки — чтобы отпустить напряжение и обрести внутренний покой. - Тёплая атмосфера — место, где можно отдохнуть душой и встретить близких по духу людей. Исполнитель: Валентин Толкунов — музыкант и ведущий мантра-концертов с многолетним опытом: у него более 13 лет в практике медитации и больше 500 проведённых концертов. Музыка Валентина — это мост между традицией и современностью, простота и глубина, всегда живой диалог со зрителями, лёгкость и искренность.

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