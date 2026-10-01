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Вечеринки
Про событие
В эту ночь ресторан станет местом, где Halloween ощущается по-настоящему. Костюмы — обязательны. Музыка — всю ночь. Диджей, ведущий и живые музыкальные моменты, которые будут появляться прямо внутри вечеринки. Особое погружение ждёт тебя в момент перехода ночи — живой вокал, свет и музыка сольются в одну сцену.
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