ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Магия улиц, Стамбул

One More
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки

Про событие

Фотовыставка от Дианы Яричь, которая прожила 3 месяца в Стамбуле и собрала свою коллекцию фотоснимков. Тайминг открытия выставки 23 ноября: 16:00 - сбор гостей 16:30 - открытие фотовыставки 17:30 - звучание уникальной татарской группы «Донья» 19:30 - Shura Lee 20:30 - GARBA Дресс-код: этника, восток.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

по подписке
Фабричные мифы и ускользающие легенды
Фабричные мифы и ускользающие легенды
по подписке
Квантовый Эдем
Квантовый Эдем
по подписке
Условные обозначения
Условные обозначения
по подписке
Денис Кораблев
Денис Кораблев
по подписке
Русская дискотека
Русская дискотека

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста