Фотовыставка от Дианы Яричь, которая прожила 3 месяца в Стамбуле и собрала свою коллекцию фотоснимков. Тайминг открытия выставки 23 ноября: 16:00 - сбор гостей 16:30 - открытие фотовыставки 17:30 - звучание уникальной татарской группы «Донья» 19:30 - Shura Lee 20:30 - GARBA Дресс-код: этника, восток.