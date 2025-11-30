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Магазин не подарков

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Неформальная театральная студия Existentia представляет новую пьесу «Магазин не подароков». Весёлая и жизнерадостная Мила работает в магазине подарков. А мрачный интроверт Мортимер по соседству работает в похоронном бюро. Конечно, каждый из них считает, что его работа самая сложная. И однажды это вливается в спор, где они решают на один день поменяться местами работы. Такой неожиданный контраст создает различные комедийные ситуации, которые помогают героям переосмыслить свои изначальные убеждения. Жанр: реализм, комедия

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