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«Мафия» при свечах

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Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Необычное

Про событие

Таинственный и полный загадок вечер в сумеречном загородном доме. Начнут со знакомства и барбекю. А после сыграютв самую захватывающую «Мафию». Полумрак, карточки и ведущий в мантии и маске – готов к приключениям? Ответы на вопросы и бронь: https://t.me/otdelzaboty_bz

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