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Таинственный и полный загадок вечер в сумеречном загородном доме. Начнут со знакомства и барбекю. А после сыграютв самую захватывающую «Мафию». Полумрак, карточки и ведущий в мантии и маске – готов к приключениям? Ответы на вопросы и бронь: https://t.me/otdelzaboty_bz
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