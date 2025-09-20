Возраст 16+
Концерты
Про событие
Гимн сегодняшнего поколения. Негласный статус голоса молодёжи. «I AM», «За всех», «Останься образом», «Без названия», «Кино» и многие другие хиты стали той самой шпаргалкой, которую в один голос исполняют целые стадионы России и ближнего зарубежья. Приготовьcя к самому яркому событию этого года!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи