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Macan

Татнефть Арена
ул. Чистопольская, 42

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от 3000₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Гимн сегодняшнего поколения. Негласный статус голоса молодёжи. «I AM», «За всех», «Останься образом», «Без названия», «Кино» и многие другие хиты стали той самой шпаргалкой, которую в один голос исполняют целые стадионы России и ближнего зарубежья. Приготовьcя к самому яркому событию этого года!

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