Гимн сегодняшнего поколения. Негласный статус голоса молодёжи. «I AM», «За всех», «Останься образом», «Без названия», «Кино» и многие другие хиты стали той самой шпаргалкой, которую в один голос исполняют целые стадионы России и ближнего зарубежья. Приготовьcя к самому яркому событию этого года!