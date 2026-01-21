Развлекательно-просветительский проект под названием «М-да». Этим междометием организаторы хотят подчеркнуть философский взгляд на вещи, который находит неочевидное даже в самом привычном. Правила просты: спикер за 20 минут говорит на философские темы, показывает приколдэсные презы с мемами, отвечает на вопросы. Каждую третью среду месяца будут обсуждать разнообразные темы — от природы любви и прекрасного до философских проблем ИИ. В эту среду 21 января будешь говорить о культурных вселенных вымысла и разберёшь проблемы берклианства. Наталья Хайруллина выступит с темой «Фандомные войны и их герои: как стать экспертом в вымышленной вселенной?» Видел эти 3-часовые разборы по Star Wars или Warhammer 40 000? Разберёшься, чем создатели этого контента похожи на академиков, и научишься правильно умничать в комментариях. Сергей Рыбаков поделится мнением о берклианстве: «Нематериальное ? нереальное. Как отменить материю и сохранить разум». Согласно Д. Беркли, реальность — не мертвая сущность, а живой диалог духов. В своих трудах он разоблачал материю как философский миф, положив в основу мироздания потоки идей. Вход свободный.