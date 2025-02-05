Премьера состоялась 10 февраля 2023 года. Княжеская дочь Людмила выходит замуж за князя Руслана. Но после свадебного торжества её возлюбленный внезапно исчезает. Куда он пропал? Он ушёл добровольно или его похитили? В поисках любимого Людмила пускается в опасное путешествие, в котором ей предстоит обрести себя и свою внутреннюю силу. Радион Букаев в своем пластическом спектакле ведёт диалог с творчеством Александра Сергеевича Пушкина. С помощью художественного оформления и музыки, вдохновленных русской народной культурой, он рассказывает историю о женской силе, прощении, единении и любви. Жанр — пластическая баллада. С либретто ты можешь ознакомиться в программке к спектаклю. Премьера состоялась в рамках Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан.