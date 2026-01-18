ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Луговые Мари

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

«Луговые Мари» — этно-шугейз на марийском языке. на сцене — гитары, народные инструменты, одежда и флаги, в зале — хороводы В январе они поедут в тур «Юл Кундем» по Аоволжью, выступят и в Казани. В тот же день на сцене компанию гостям составят «стать твоим котом», «мерцание» и «суперпечаль :(». Двери в 18:30.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Убийцы
Убийцы

1000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста