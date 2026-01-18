«Луговые Мари» — этно-шугейз на марийском языке. на сцене — гитары, народные инструменты, одежда и флаги, в зале — хороводы В январе они поедут в тур «Юл Кундем» по Аоволжью, выступят и в Казани. В тот же день на сцене компанию гостям составят «стать твоим котом», «мерцание» и «суперпечаль :(». Двери в 18:30.