Казань давно закрепила за собой статус одного из главных центров стендапа в стране. Шоу «Казанские комики» — это десант самых опытных и харизматичных резидентов казанской комедийной сцены. Они привезли материал, который был проверен на сотнях выступлений и тысячах зрителей — только самые плотные, смешные и «забойные» шутки. Это идеальный вечер для тех, кто хочет увидеть по-настоящему качественную комедию и познакомиться с самобытным казанским стендапом. Почему это будет круто: — Золотой фонд: никаких проверок и экспериментов. Только хиты, которые гарантированно «разрывают» зал. — Харизма Казани: комики — участники топовых ТВ и ютуб-проектов, которые знают, как найти подход к любому зрителю. — Живая энергия: полтора часа плотного юмора. Расписание сеансов можно узнать по кнопке «Купить билет».