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Лучшие шутки в баре Daddy’s Bottles

Бар «Daddy’s Bottles», улица Натана Рахлина, 1

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Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Казань давно закрепила за собой статус одного из главных центров стендапа в стране. Шоу «Казанские комики» — это десант самых опытных и харизматичных резидентов казанской комедийной сцены. Они привезли материал, который был проверен на сотнях выступлений и тысячах зрителей — только самые плотные, смешные и «забойные» шутки. Это идеальный вечер для тех, кто хочет увидеть по-настоящему качественную комедию и познакомиться с самобытным казанским стендапом. Почему это будет круто: — Золотой фонд: никаких проверок и экспериментов. Только хиты, которые гарантированно «разрывают» зал. — Харизма Казани: комики — участники топовых ТВ и ютуб-проектов, которые знают, как найти подход к любому зрителю. — Живая энергия: полтора часа плотного юмора. Расписание сеансов можно узнать по кнопке «Купить билет».

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