Встреча будет посвящена роману Дидье Ван Ковелера «Запредельная жизнь». Автору, по его собственному признанию, свойственно сюрреалистическое восприятие действительности, поэтому его произведения всегда представляют собой удивительный сплав реальности и вымысла, сна и яви, нормального и паранормального. На встрече обсудят о философские и эстетические представления писателя, его интерес к Востоку и влияние «Тибетской книги мертвых» на художественную ткань романа. Также проанализируют, как автор воплощает диалог Востока и Запада по одной из важнейших универсальных философских проблем — проблеме жизни и смерти. Модератор встречи: Жанна Коновалова — к.ф.н., доцент кафедры лингвистического образования для иностранных студентов КФУ, участник международных конференций по зарубежной литературе, автор 53 опубликованных работ по зарубежной литературе и журналистике.