ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Lite

Plague Office, улица Гладилова, 51, каб. 28

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка Артура Голякова, где он размышляет о простых объектах, которые художники берут за основу, когда говорят о больших и серьезных темах. В экспозиции тем временем живописные работы с изображением зайчика, винограда, пейзажа — образы, с которыми люди живут бок о бок. Посещение по предварительной записи по номеру (уточняй точное время работы) +7 (928) 403-24-27

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

от 3000₽

Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»
Иммерсивный спектакль «Кабаре Флёр»

от 3000₽

Отстань от себя
Отстань от себя

от 380₽

Смерч
Смерч

от 195₽

по подписке
Комната 60
Комната 60
по подписке
Фабричные мифы и ускользающие легенды
Фабричные мифы и ускользающие легенды

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста