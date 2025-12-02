Персональная выставка Артура Голякова, где он размышляет о простых объектах, которые художники берут за основу, когда говорят о больших и серьезных темах. В экспозиции тем временем живописные работы с изображением зайчика, винограда, пейзажа — образы, с которыми люди живут бок о бок. Посещение по предварительной записи по номеру (уточняй точное время работы) +7 (928) 403-24-27