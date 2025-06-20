Вероника Федорцова, автор новой выставки, создает искусство, парящее между видимым и воображаемым. Ее герои — пловцы, растворяющиеся в бликах воды, танцоры в звонкий миг перед прыжком, увлеченные игрой дети и вечно празднующие принцессы — застыли в особом состоянии между движением и покоем, присутствием и исчезновением. Здесь физические законы уступили место поэтике мгновения. Центральное место в экспозиции занимает крупноформатная живопись из серий «Swimmm» и «Игра». Здесь узнаваемые фигуры танцоров и пловцов встречаются с экспрессивной абстракцией, а ключевым элементом языка Федорцовой становятся сознательные «пропуски» — незаполненные пространства холста. Эти зоны не только придают работам воздушность, но и открывают простор для зрительского воображения. Приглашают к сотворчеству. Художница обращается к шелкографии, чтобы обогатить живописную поверхность. Эта техника дает ей свободу варьировать масштаб и вплетать в работы разнообразные фрагменты, например, собственные детские рисунки, как в серии «Игра». Камерная графика серии «Танцующие» — еще один пример смешения медиумов: нежные образы балерин здесь рождаются из тонкого соединения рисунка и фрагментов фотографии. Искусство Вероники Федорцовой напоминает: самое важное часто случается именно в зыбких промежутках «между» — между вдохом и выдохом, движением и остановкой. *С 15 июля в экспозиции произойдет ротация: серия «Игра» уступит место новому проекту художницы «В тени гигантских листьев». Время работы: с 12:00 до 20:00, понедельник - выходной.