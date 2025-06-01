Лагерь для взрослых «Культуры и отдыха» запускает лето в One More. В воскресенье вечером в баре ребята из лагеря будут раздавать стиль, музыку и настроение. Тебя ждут: - Спидфрендинг — никаких неловких пауз, только легкие и смешные вопросы для новых знакомств. - Летний Dj-cет и караоке без микрофона — будет возможность хором попеть и потанцевать под любимые треки. А ещё для участников вечеринки организаторы подготовили скидочные купоны в лагерь и предсказания, как пройдет это лето — их можно будет забрать на месте.