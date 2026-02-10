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Летняя металлическая лоботомия

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Надевай жилетку с любимыми патчами, шнуруй затёртые хайтопы до упора и готовься зажигать на фестивале. Тебя ждёт только жирнейший олдскульный саунд и угар, превращающий фест в кадры из старого хоррор-боевика. — Combat Shock (СПБ, кроссовер-трэш-метал) — Will To Win (МСК, битдаун-хардкор) — Unholy Night (МСК, блэк-н-ролл / трэш-метал) — Chemical Warfare (МСК, дэт-трэш-метал) — Nuclear Hammer (КЗН, вар-метал) — 4НОЖЕВЫХ (ЕКБ, хардкор-панк) — Disblast (КЗН, краст / ди-бит) — Taurine Overdose (СПБ, кроссовер-трэш-метал) — Missing in Action (СПБ, хэви-трэш-метал) — Hore Crux (КЗН, грайндкор / пауэрвайоленс)

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