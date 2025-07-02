Летним вечером за столом: занятие по живописи
Кремлёвская улица, 9
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
На занятии ты поработаешь с композицией летнего натюрморта, рассмотришь выразительные возможности цвета и формы, научишься упрощать и трансформировать реальные объекты, поиграешь с фактурой акриловых красок. Результатом станет стилизованный летний натюрморт под руководством художницы Киры Кривокобыльской. Все материалы: холст, акрил, кисти — включены в стоимость.
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