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Летним вечером за столом: занятие по живописи

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На занятии ты поработаешь с композицией летнего натюрморта, рассмотришь выразительные возможности цвета и формы, научишься упрощать и трансформировать реальные объекты, поиграешь с фактурой акриловых красок. Результатом станет стилизованный летний натюрморт под руководством художницы Киры Кривокобыльской. Все материалы: холст, акрил, кисти — включены в стоимость.

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