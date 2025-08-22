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Letka: Only Hip-Hop music

One More
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Фирменная вечеринка бара One More — Open-deck, на которой каждый желающий диджей может выступить (по предварительной записи). В этот раз будут играть только Hip-Hop музыку. Если хочешь поучаствовать как диджей, оставляй свою заявку под постом в комментах — https://t.me/OneMoreBar/1464

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