Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Фирменная вечеринка бара One More — Open-deck, на которой каждый желающий диджей может выступить (по предварительной записи). В этот раз будут играть только Hip-Hop музыку. Если хочешь поучаствовать как диджей, оставляй свою заявку под постом в комментах — https://t.me/OneMoreBar/1464
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи