Лекция приглашает погрузиться в удивительный мир мифологии и народных сказаний, раскрывающих универсальный путь героя — древнюю структуру повествования, которую человечество передавало из поколения в поколение тысячи лет. Поговоришь о том, как этот архетипический сюжет помогает лучше понимать себя, преодолевать трудности и двигаться вперед. Узнаешь, почему герои разных культур сталкиваются с похожими испытаниями и какими способами они находят выход из сложных ситуаций. Эта лекция станет инструментом, вдохновляющим слушателей увидеть собственные жизненные истории сквозь призму древних мифов и сделать свою жизнь более осознанной и наполненной смыслом. Спикер: Олеся Ерёмина — исследователь народной культуры, этнограф и психолог. Основатель онлайн-школы национальных ремесел. Автор телеграм-канала «Русский этнос».